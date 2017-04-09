Геннадий Орлов: "Золото "Зенита"? С такой-то игрой?"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" признался, что уже не верит в чемпионство "Зенита" в этом сезоне. Команда из Санкт-Петербурга идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Спартака" на 8 очков.

- "Зениту" можно продолжать бороться за второе место – за Лигу чемпионов, - отметил Орлов.

– В золотые медали вы уже не верите?

– С такой-то игрой? Они могут собраться на один матч. Думаю, со "Спартаком" покажут, на что действительно способны. Но общая картина… И кто за это отвечает?

– Тренер.

– Ну конечно! Здесь двух мнений быть не может.

Полное интервью Орлова