Геннадий Орлов: "Зенит" взял молодых ребят. Это интересно"

Телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что в "Зените" довольны летней трансферной кампанией. По его словам клуб провел масштабную селекционную работу.

– Селекция "Зенита" вас впечатлила?

– Во-первых, сам клуб доволен. Это важно. Последнее приобретение – Мевля, а ведь в матче против "Ростова" форварды "Зенита" ничего не смогли сделать с обороной дончан. Показательно?

– Вполне.

– Нужен был рослый центральный защитник. Шли переговоры – и вот вам результат. В целом, проведена масштабная селекционная работа. Взяли молодых ребят. Это интересно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова