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14:26 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Зенит" лидирует в чемпионате, и этот титул нельзя никому отдавать"

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Известный комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что "Зениту" под силу выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места. Также он подчеркнул, что питерцы обязаны удержать первое место в чемпионате России. По итогам жеребьевки еврокубка питерцы попали в группу с "Вардаром", "Реал Сосьедад" и "Русенборгом".

- В Лиге Европы команды как раз нашего уровня, мы должны выходить в плей-офф с первого места, это нормальная задача, ее нужно выполнять, - приводит piter.tv слова Орлова. - Ну и в чемпионате страны мы идем на первом месте. Нельзя никому отдавать этот титул. Это уже просьба к игрокам: ребята, возьмите себя в руки и будьте лидерами! Пятьдесят тысяч ходят на стадион, на каждый матч. Это же счастье!

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Как "Зенит" и "Локомотив" выступят в групповом турнире Лиги Европы?
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Дополнительная информация

https://piter.tv/event/Gennadij_Orlov_pro_Zenit/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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30 лет за ЦСКА!

Какой нах титул, промежуточное первое место теперь титулом считается??! :-)))))

14:52

Pleafant

А где игра,или бремя лидера мешает?

14:39