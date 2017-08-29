Геннадий Орлов: "Зенит" лидирует в чемпионате, и этот титул нельзя никому отдавать"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что "Зениту" под силу выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места. Также он подчеркнул, что питерцы обязаны удержать первое место в чемпионате России. По итогам жеребьевки еврокубка питерцы попали в группу с "Вардаром", "Реал Сосьедад" и "Русенборгом".

- В Лиге Европы команды как раз нашего уровня, мы должны выходить в плей-офф с первого места, это нормальная задача, ее нужно выполнять, - приводит piter.tv слова Орлова. - Ну и в чемпионате страны мы идем на первом месте. Нельзя никому отдавать этот титул. Это уже просьба к игрокам: ребята, возьмите себя в руки и будьте лидерами! Пятьдесят тысяч ходят на стадион, на каждый матч. Это же счастье!