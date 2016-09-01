Геннадий Орлов: "Зенит", как "Барселона", - маяк для футболистов"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" подчеркнул, что ему вполне понятен мотив защитника Ивана Новосельцева, перешедшего из "Ростова" в "Зенит". По словам Орлова, в этом переходе на первом месте стоит спортивный принцип.

– Про Новосельцева многие говорят, что он променял Лигу чемпионов на большой контракт в "Зените"…

– Знаете, я понимаю Ивана. Из-за чего Бердыев ушел из "Ростова"? Там нестабильная финансовая ситуация. Вы же не будете с этим спорить. Новосельцев хочет играть в приличной компании, чтобы расти дальше. Подчеркну: для футболистов – главный стимул не деньги, а спортивный интерес. Он хочет быть наверху.

– Но, наверное, и финансы важны – в "Зените" Новосельцев наверняка будет зарабатывать в разы больше, чем в "Ростове".

– Не спорю. Однако, как я уже сказал, на первом месте стоит спортивный принцип. Недавно прочитал в "СЭ" интервью Алексея Миранчука, который заметил, что в "Барселону" он пойдет пешком. А в России таким маяком является как раз "Зенит"! Когда-то им был ЦДКА, киевское "Динамо", московский "Спартак". Теперь вот "Зенит". Так что мотив Новосельцева вполне понятен. Это нормально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Геннадий Орлов: "Новосельцев отказался от Лиги чемпионов? Так он там окажется с "Зенитом"!"