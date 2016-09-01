Геннадий Орлов: "Зенит", как "Барселона", - маяк для футболистов"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" подчеркнул, что ему вполне понятен мотив защитника Ивана Новосельцева, перешедшего из "Ростова" в "Зенит". По словам Орлова, в этом переходе на первом месте стоит спортивный принцип.
– Про Новосельцева многие говорят, что он променял Лигу чемпионов на большой контракт в "Зените"…
– Знаете, я понимаю Ивана. Из-за чего Бердыев ушел из "Ростова"? Там нестабильная финансовая ситуация. Вы же не будете с этим спорить. Новосельцев хочет играть в приличной компании, чтобы расти дальше. Подчеркну: для футболистов – главный стимул не деньги, а спортивный интерес. Он хочет быть наверху.
– Но, наверное, и финансы важны – в "Зените" Новосельцев наверняка будет зарабатывать в разы больше, чем в "Ростове".
– Не спорю. Однако, как я уже сказал, на первом месте стоит спортивный принцип. Недавно прочитал в "СЭ" интервью Алексея Миранчука, который заметил, что в "Барселону" он пойдет пешком. А в России таким маяком является как раз "Зенит"! Когда-то им был ЦДКА, киевское "Динамо", московский "Спартак". Теперь вот "Зенит". Так что мотив Новосельцева вполне понятен. Это нормально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Геннадий Орлов: "Новосельцев отказался от Лиги чемпионов? Так он там окажется с "Зенитом"!"
RW.irk
Дядь Ген, я больше скажу, Барселона, это на самом деле и есть Зенит!)
23:47
Андрей Краснодарский
Господи, по моему Орлову уже пора к психиатру!
23:40
199
Маяк скоро потушат.
23:25
Арагорн
веселит, маразмом.....
23:17
Арагорн
он бредит, этот парень орлов
23:17
Arkadiy1976
Не маяк, а другое, но тоже длинное и с верхушкой.
23:12
psevdonim777
Орлов как Гусев, чем старше тем интереснее.
23:11