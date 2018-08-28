Геннадий Орлов: "Зенит" действительно предложил контракт Маркизио"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" предложил контракт экс-полузащитнику "Ювентуса" Клаудио Маркизио. 32-летний итальянец покинул туринский клуб 17 августа 2018 года и стал свободным агентом.

– Семак ждет, что "Зенит" кого-нибудь подпишет до 31 августа, – сказал Орлов в эфире передачи "ГСО Live". – Ему обещали игрока. И это должен быть опытный футболист. Появлялась информация о Маркизио... Ему и правда предложили контракт. Но здесь высока конкуренция, ведь он свободный агент и ему надо прийти с очень хорошими подъемными.

Ранее сообщалось, что на Маркизио также претендуют "Спортинг", "Монако", "Севилья", "Бетис", "Монреаль Импэкт" и "Нью-Йорк Сити".

За 12 лет в составе "Ювентуса" Маркизио провел в черно-белой футболке 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

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