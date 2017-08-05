20:25 5 августа | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Защита "Спартака" не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно"

8

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что у "Зенита" и "Спартака" равные шансы на победу в матче 4-го тура чемпионата России. Также он отметил, что его впечатлят трансферная кампания питерского клуба.

- Ваш прогноз на "Зенит" - "Спартак"?

- 50 на 50. Тоже такая игра будет волевая, с обилием голов (Как матч "Уфа" - "Ахмат" (3:2). - Прим. "СЭ"). И там, и там игра в обороне с большими прорехами, а атака сильная.

- Каково ваше мнение о трансферной кампании "Зенита"?

- Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из "Атлетико" берут игрока. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Потому что те 6 человек, которых взяли при Луческу, состоялся только Лунев, остальные пять не тянут, вот они все по арендам и поехали. Даже Ерохину, думаю, место не найдется, он тоже куда-нибудь уедет, в "Рубин", наверное, поедет. Ставка "Зенита" на Лигу чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у "Спартака", при всем уважении к их победе, защита не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Напомним, матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

результаты опроса
30504 чел.
Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
8
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

tam

ну опять это трепло открыл рот

23:09 5 августа

bolelschik.volga34

При чём здесь защита спартака, когда весь наш супер антифутбол не тянет на Лигу Чемпионов. Футбол-это не тот вид спорта в котором наша страна может на что-то рассчитывать, разве только мечтать. Даже газпром не поможет.

22:33 5 августа

Slim Taller

Есть одно "но".Составу Зенита нужно время,что-бы сыграться.И если он в таком состоянии набирает очки,то вряд-ли у него будут конкуренты потом.

22:28 5 августа

Iz_naroda

Да ЛЧ вообще не для наших клубов, Вот ЛЕ нам больше подходит. А Зениту газовая труба может и поможет...

22:16 5 августа

человек за футбол

уровень Лиги Чемпионов Ростов с Бердыевым и в нормальном составе показал Спартаку весной 3:0 все помнят....так и будет у Спартака в Лиге....

21:30 5 августа

sergey.v1968

"при всем уважении к их победе" ? Орлов такой орлов

21:00 5 августа

King's Bounty IX

Сс Всю сибирь хавают !

20:54 5 августа

AIM

Сначала взяли из воздуха деньги на Халка. Потом продали, записали в доходы и никакой фин. фэйр плэй не указ.

20:44 5 августа