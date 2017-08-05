Геннадий Орлов: "Защита "Спартака" не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что у "Зенита" и "Спартака" равные шансы на победу в матче 4-го тура чемпионата России. Также он отметил, что его впечатлят трансферная кампания питерского клуба.

- Ваш прогноз на "Зенит" - "Спартак"?

- 50 на 50. Тоже такая игра будет волевая, с обилием голов (Как матч "Уфа" - "Ахмат" (3:2). - Прим. "СЭ"). И там, и там игра в обороне с большими прорехами, а атака сильная.

- Каково ваше мнение о трансферной кампании "Зенита"?

- Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из "Атлетико" берут игрока. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Потому что те 6 человек, которых взяли при Луческу, состоялся только Лунев, остальные пять не тянут, вот они все по арендам и поехали. Даже Ерохину, думаю, место не найдется, он тоже куда-нибудь уедет, в "Рубин", наверное, поедет. Ставка "Зенита" на Лигу чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у "Спартака", при всем уважении к их победе, защита не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Напомним, матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.