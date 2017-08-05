Геннадий Орлов: "Защита "Спартака" не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что у "Зенита" и "Спартака" равные шансы на победу в матче 4-го тура чемпионата России. Также он отметил, что его впечатлят трансферная кампания питерского клуба.
- Ваш прогноз на "Зенит" - "Спартак"?
- 50 на 50. Тоже такая игра будет волевая, с обилием голов (Как матч "Уфа" - "Ахмат" (3:2). - Прим. "СЭ"). И там, и там игра в обороне с большими прорехами, а атака сильная.
- Каково ваше мнение о трансферной кампании "Зенита"?
- Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из "Атлетико" берут игрока. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Потому что те 6 человек, которых взяли при Луческу, состоялся только Лунев, остальные пять не тянут, вот они все по арендам и поехали. Даже Ерохину, думаю, место не найдется, он тоже куда-нибудь уедет, в "Рубин", наверное, поедет. Ставка "Зенита" на Лигу чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у "Спартака", при всем уважении к их победе, защита не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно. (Иван УРАЛЬСКИЙ)
Напомним, матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
tam
ну опять это трепло открыл рот
23:09 5 августа
bolelschik.volga34
При чём здесь защита спартака, когда весь наш супер антифутбол не тянет на Лигу Чемпионов. Футбол-это не тот вид спорта в котором наша страна может на что-то рассчитывать, разве только мечтать. Даже газпром не поможет.
22:33 5 августа
Slim Taller
Есть одно "но".Составу Зенита нужно время,что-бы сыграться.И если он в таком состоянии набирает очки,то вряд-ли у него будут конкуренты потом.
22:28 5 августа
Iz_naroda
Да ЛЧ вообще не для наших клубов, Вот ЛЕ нам больше подходит. А Зениту газовая труба может и поможет...
22:16 5 августа
человек за футбол
уровень Лиги Чемпионов Ростов с Бердыевым и в нормальном составе показал Спартаку весной 3:0 все помнят....так и будет у Спартака в Лиге....
21:30 5 августа
sergey.v1968
"при всем уважении к их победе" ? Орлов такой орлов
21:00 5 августа
King's Bounty IX
Сс Всю сибирь хавают !
20:54 5 августа
AIM
Сначала взяли из воздуха деньги на Халка. Потом продали, записали в доходы и никакой фин. фэйр плэй не указ.
20:44 5 августа