Геннадий Орлов: "Зачем Смолову уезжать в Европу?! Лучше перейти в "Спартак" или ЦСКА"

Комментатор Геннадий Орлов выразил удовлетворение игрой нападающего Федора Смолова в контрольном матче Россия – Испания (3:3). Кроме того, Орлов поставил под сомнение решение экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого возглавить "Халл Сити".
– Федор Смолов хорошо проявил себя, забил два замечательных гола. Даже тренер сборной Испании на пресс-конференции сказал: "Я, конечно, знал, что Смолов хорошо играет, но в этом матче он показал, что является форвардом очень высокого уровня!", – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. – Купят ли Смолова в Европу? А зачем ему уходить?! Разве наша задача, чтобы его купили?! Вот он хочет (играть в Европе), а у меня другое мнение. Вот Слуцкий, ушел из ЦСКА, команды, которая играет в Лиге чемпионов, а он кого тренирует?! Команду второй лиги! С точки зрения футболиста, главный турнир – это Лига чемпионов, в ней надо себя проявлять. Вот сверхзадача.
А что, тот же "Краснодар" не сможет дойти до Лиги чемпионов?! "Спартак" и ЦСКА не играют в Лиге чемпионов?! Так лучше уже сегодня идти в большой отечественный клуб. Уезжать из России – большой риск, потому что конкуренция в больших клубах сумасшедшая. Каждая команда – это сборная мира. Поэтому я не советую Федору и всем остальным уезжать. Все говорят: "Надо, чтобы он за границей играл". Но не факт, что он вообще там заиграет! Там конкуренция. А наши футболисты, все-таки, пока еще не профессионалы на 100 процентов, поэтому они так неровно играют: в одном матче хорошо, в другом не очень.
Алексей Миранчук – это очень способный парень. Алексей и Антон – это будущее российского футбола. Наше будущее – это Головин, Зобнин, Миранчуки. Отличная средняя линия подбирается. Нам бы еще парочку защитников, вот где наша "ахиллесова пята". Но в целом, матч Россия – Испания внушил мне оптимизм перед чемпионатом мира.
- Леонид Слуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Халл Сити
- Сборная Испании (Футбол)
- Федор Смолов
- Геннадий Орлов
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
pahom-17
,,зачем тебе Федя чужая земля...,,
20:46
pahom-17
ах Федя , ты в Париже ..далее по Высоцкому..
20:43
aavaslov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
20:42
АлександрД
Согласен. Быть гастарбайтером унизительно
20:42
irfa23
А где слова Орлова, что Смолов должен перейти в ЦСКА или Спартак?? Любят корреспонденты подставы строить!
20:41
spetrov
Честно говоря, не понимаю, чем для него Краснодар хуже.
20:41
titan2313
А чего не в Зенит?
20:41
zvovs
"Лучше перейти в "Спартак" или "ЦСКА".... Он же вроде уже писал - "Лучше я сдохну ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой", это вроде как значит что Краснодар он не покинет.
20:34
Andrey6201
Да нет, на матче сборной Сергеичу наливали, в отличие от матчей Тосно
20:32
merniloskut
Как дядь Гену кинули на Тосно, так нести его стало втрое чаще!)))
20:27