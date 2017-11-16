Геннадий Орлов: "Зачем Смолову уезжать в Европу?! Лучше перейти в "Спартак" или ЦСКА"

Комментатор Геннадий Орлов выразил удовлетворение игрой нападающего Федора Смолова в контрольном матче Россия – Испания (3:3). Кроме того, Орлов поставил под сомнение решение экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого возглавить "Халл Сити".

– Федор Смолов хорошо проявил себя, забил два замечательных гола. Даже тренер сборной Испании на пресс-конференции сказал: "Я, конечно, знал, что Смолов хорошо играет, но в этом матче он показал, что является форвардом очень высокого уровня!", – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. – Купят ли Смолова в Европу? А зачем ему уходить?! Разве наша задача, чтобы его купили?! Вот он хочет (играть в Европе), а у меня другое мнение. Вот Слуцкий, ушел из ЦСКА, команды, которая играет в Лиге чемпионов, а он кого тренирует?! Команду второй лиги! С точки зрения футболиста, главный турнир – это Лига чемпионов, в ней надо себя проявлять. Вот сверхзадача.

А что, тот же "Краснодар" не сможет дойти до Лиги чемпионов?! "Спартак" и ЦСКА не играют в Лиге чемпионов?! Так лучше уже сегодня идти в большой отечественный клуб. Уезжать из России – большой риск, потому что конкуренция в больших клубах сумасшедшая. Каждая команда – это сборная мира. Поэтому я не советую Федору и всем остальным уезжать. Все говорят: "Надо, чтобы он за границей играл". Но не факт, что он вообще там заиграет! Там конкуренция. А наши футболисты, все-таки, пока еще не профессионалы на 100 процентов, поэтому они так неровно играют: в одном матче хорошо, в другом не очень.

Алексей Миранчук – это очень способный парень. Алексей и Антон – это будущее российского футбола. Наше будущее – это Головин, Зобнин, Миранчуки. Отличная средняя линия подбирается. Нам бы еще парочку защитников, вот где наша "ахиллесова пята". Но в целом, матч Россия – Испания внушил мне оптимизм перед чемпионатом мира.