Геннадий Орлов: "Я порекомендовал Семака в "Уфу"? Пускай расскажет Газизов"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что Сергею Семаку пора попробовать себя в роли главного тренера. Сегодня появилась информация, что Семак может возглавить "Уфу". А так же, что 40-летнего специалиста порекомендовал Геннадий Орлов.

– Очень хорошо отношусь к решению Семака возглавить "Уфу". Мне кажется, его там хорошо приняли, – приводит "Фонтанка" слова Орлова. – Это будет первый его опыт в качестве главного тренера. Ему, правда, еще предстоит полгода учиться в школе тренеров, чтобы получить необходимую для этого лицензию категории ПРО. Но он может пока исполнять обязанности. По правилам это разрешено. Сергею Богдановичу уже пора начинать самостоятельную деятельность, и "Уфа" – это очень хороший клуб для старта. Это прогрессивный и молодой клуб, не обремененный никакими связями. Они честно работают. И Семак им поэтому как раз подходит. Правда ли, что я поспособствовал его переходу? Это пусть скажет Шамиль Газизов, генеральный директор "Уфы". Я пока не могу говорить на эту тему. Раньше него я не хочу об этом распространяться.

"Уфа" осталась без главного тренера после того, как Виктор Гончаренко перебрался в ЦСКА, заменив Леонида Слуцкого.