Геннадий Орлов: "Возвращаемся к баранам Кокорину и Мамаеву. Надо нанести мощный и безжалостный удар по материальному благосостоянию"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева следует очень жестко наказать в скрупулезном соответствии с содеянным.

- Считаю, что надо нанести мощный и безжалостный удар по их материальному благосостоянию. Для нынешних игроков главное - деньги, - цитирует sport-weekend Орлова. - Они понимают разговор только на этом языке. И это, замечу, не их вина. Потому что есть профессиональный спорт, выстроена индустрия футбольная. И взывания к совести тут, к сожалению, работать не будут.

Тут отвлекусь на минуту - не в оправдание Кокорину и Мамаеву, но справедливости для. Во всем мире небывалой волной идут какие-то жуткие истории вокруг футболистов. Возьмите скандал с Криштиану Роналду - по поводу изнасилования главной звездой мирового футбола в США девушки, завлекавшей клиентов в бар и раскручивавшей их на выпивку. А вот на днях пришло сообщение - Арда Туран сломал ночью нос певцу в каком-то клубе ночном. Эти выплески черных проявлений человеческой натуры - не только у нас.

Но на этом точка, возвращаемся к нашим баранам. Наказывать надо, и очень жестко, в скрупулезном соответствии с содеянным. Как говорили древние, закон есть закон. Что сделал - то и получи. Но нельзя руководствоваться эмоциями и перебарщивать с наказанием. И не голосованием выносят вердикт, как у нас на каком-то радио, где провели опрос и выяснили, что 85 процентов респондентов высказались за то, чтобы отлучить Кокорина и Мамаева от футбола навек, то есть дисквалифицировать их пожизненно. Надо судить.

Кокорин и Мамаев были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.