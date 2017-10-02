Геннадий Орлов: "Возможно, "Зенит" недооценил "Анжи"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что на ничейном результате матча 12-го тура чемпионате России "Зенит" – "Анжи" (2:2) сказалась усталость питерской команды. Орлов также добавил, что сине-бело-голубые недооценили соперника.

– Что произошло с "Зенитом"?

– Сказался перелет, усталость. Возможно, была и какая-то недооценка соперника. "Анжи" ведь аутсайдер, а первый тайм "Зенит" откровенно провел плохо... Все наложилось: плотный график, усталость, еще и поле и так далее. Но Манчини, наверное, прав.

– В чем?

– Итальянец на пресс-конференциях, вслух и не разбирает ошибок своих игроков, не разносит их, а делает это внутри коллектива. И это футболистам нравится. Хороший ход. Хотя эксперты имеют право пожурить питерцев. За один тур они пропустили почти столько же, сколько за предыдущие 11.

– Какие ошибки лично вам бросились в глаза?

– Заметил одну интересную вещь. Когда Полуяхтов (кстати, очень добротный футболист) обыграл Мамману, аргентинец этого никак не ожидал. Но дело даже не в этом. Для Мевли это также стало сюрпризом, и он не побежал. Видимо, подумал: Мамману невозможно пройти, и промедлил. В общем, не подстраховал. Еще один эпизод. Ерохин не добежал за Данченко, да и Лунев не скомандовал вовремя своими игроками, не крикнул, промолчал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)