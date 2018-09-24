Геннадий Орлов: "Видно, что Маркизио мастер. Просто ему надо набрать форму"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что полузащитнику "Зенита" Клаудио Маркизио необходимо войти в игровой ритм после длительного перерыва. Питерцы в воскресенье обыграли "Локомотив" (5:3) в 8-м туре РПЛ.

– Маркизио не впечатляет?

– Почему же? Видно, что это мастер. Просто надо еще набрать форму. Он же долго не играл и летом самостоятельно тренировался. Нужно еще попасть в ритм. Но даже сейчас какие пасы он выдает! Мастер, мастер. Умный игрок. Это для "Зенита" очень хорошее подспорье.

– Но Нобоа все равно не хватает? Никто его заменить пока не может?

– Нобоа свою работу сделал, принес пользу. Потом, к сожалению, травмировался. Сейчас уже другая команда. Паредес прибавляет от матча к матчу. Причем аргентинец начал играть лучше с приходом Маркизио. Он сейчас намного собраннее по сравнению с прошлым годом. И надо выделить Ивановича – третью встречу серб проводит без ошибок. Действует по-капитански. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Геннадия Орлова