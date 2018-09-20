Геннадий Орлов: "Видеозапись с Глушаковым в бане не имеет к футболу отношения"

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением по поводу отстранения полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова и видеоролика с хавбеком из бани. По его словам, эта история не имеет отношения к футболу.

– А видеозапись с Глушаковым в бане – это бытовая история, которая к футболу не имеет отношения. Кто знает, кто в семейной жизни прав, кто виноват. Это их дело, – отметил Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге". – Потеряет ли из-за этих скандалов "Спартак" в нынешнем сезоне, зависит от команды. Но это не первый развод футболиста. Футболисту всегда нужна верная жена, потому что они же как капитаны дальнего плавания. Жены молодые, красивые, соблазнов много – слева и справа, а мужа нет. Были случаи, когда один футболист отбивал жену у другого, и в "Зените" была такая история, и в "Спартаке". Любовь выше всего и может черт-те что сделать, но это не должно влиять на профессиональные способности.

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