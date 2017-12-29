Геннадий Орлов: "В "Зените" перебор отрицательной массы"

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен в том, что на данный момент в "Зените" скопилось слишком много отрицательной информации. При этом специалист не понимает, почему главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини назвал полузащитника Леандро Паредеса лучшим в осенней части чемпионата.
– Внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге". – Сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". Видимо, что-то не складывается с Моуринью. Разброд и шатание, личностные отношения – это то, что всегда есть в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы.
На кого опираться? На аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес – лучший игрок этого отрезка. А все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока "Зенита" в первой части сезона – это Кришито и Кокорин.
Они лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони заиграл только в конце, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привез нам несколько ужасных голов.
Опрос
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Доменико Кришито
- Геннадий Орлов
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони
serzheo
Нефилим____ Ну ты это... Закусывать надо.
00:08
uaom
Только Слуцкого в Зените и не хватает...
00:03
Нефилим
Думаю Слуцкий Зениту идеально бы подошел, без шуток. Его единственная сильная сторона - игра с командами, заведомо более слабыми. ЦСКА под его руководством очень редко проигрывал середнякам и аутсайдерам, поэтому и был всегда наверху.
23:54 29 декабря
Нефилим
Если бы у Кокорина не случилось внезапного голевого прорыва - Зенит вообще место 6-8 бы занимал. Так что с лучшим игроком сомнений не должно быть. Но Кокорин он ведь Кокорин - снова стал самим собой... Сколько уже примеров было, что спускали кучу бабла на футболистов, а результата не было, потому что надо строить КОМАНДУ. Покупать не более 2-3 новичков в трансферное окно, чтобы плавно вставить их в состав. А Зенит из кучи разрозненных игроков с помощью непонятного тренера хочет сделать нормальный состав. Так не бывает...
23:47 29 декабря
serzheo
Проблема в том, что Зенит это - результат и звезды. Всё остальное не интересно. Кто дает резалт? - Ригони, в атаке. В обороне, что не говори - пропущеных мало - а это Мамана и Краневитер. Паредес и Дриусси - лишние, ибо не дают в атаке ничего. Собственно так и должно быть, кто-то лишний.
23:16 29 декабря
Tribunal Z
Старый уже мразматиком похоже становится. При чём тут Манчестер Юнайтед? Манчини сказал так потому что мозги так заточены и он так думает. Хотя я не согласен с Манчини и уж тем более с Озеровым. Лучший был Кузяев и ещё Иванович в Зените.
23:01 29 декабря
shpasic
перебор отрицательной массы? Дзюба набрал вес в отпуске?
22:49 29 декабря
pahom-17
отрицательный результат -это тоже результат.....
22:45 29 декабря
abs68
перебор непонятной массы у Орлова в голове
22:43 29 декабря
serzheo
А что вы ждали, совершая покупки аля Спартак? Халка и Гарая с Витселем убрали, Широкова с Денисовым - не нашли. Потому что не надо "шлак на продажу" покупать, а потом ожидать побед в ЛЧ, так не бывает.
22:23 29 декабря
zent71
Самая первая отрицательная масса - это ты.
22:22 29 декабря