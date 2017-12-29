Геннадий Орлов: "В "Зените" перебор отрицательной массы"

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен в том, что на данный момент в "Зените" скопилось слишком много отрицательной информации. При этом специалист не понимает, почему главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини назвал полузащитника Леандро Паредеса лучшим в осенней части чемпионата.

– Внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге". – Сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". Видимо, что-то не складывается с Моуринью. Разброд и шатание, личностные отношения – это то, что всегда есть в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы.

На кого опираться? На аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес – лучший игрок этого отрезка. А все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока "Зенита" в первой части сезона – это Кришито и Кокорин.

Они лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони заиграл только в конце, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привез нам несколько ужасных голов.