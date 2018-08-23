Геннадий Орлов: "В "Зените" должен появиться один новичок"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в "Зените" должен появиться один новый футболист. Он также признался, что травмированный Кристиан Нобоа является серьезной потерей для сине-бело-голубых.

- Нобоа? Не повело парню, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". Он очень старательно провел последние матчи, был лидером команды. Это потеря для "Зенита", но вот насколько серьезная - проверим. Сумеют ли найти замену? Я жду, что кто-то приедет. Знаю, что один футболист должен приехать.

Напомним, Нобоа получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с "Уралом" (4:1).

Все о чемпионате России - здесь