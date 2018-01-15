Геннадий Орлов: "Уфа" заинтересована в Дзюбе и зовет его"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может стать игроком "Уфы". По его словам, форвард получил предложение о переходе от уфимцев.

– Выплывает вариант с "Уфой", где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть, – приводит "Спорт день за днем" слова Орлова, сказанные в эфире "Радио Зенит". – И "Уфа" в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится.

Напомним, что Артем Дзюба, Олег Шатов, Иван Новосельцев и Александр Анюков не вошли в список футболистов "Зенита", которые отправились на сбор команды, который проходит в ОАЭ. Срок контракта Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает летом 2020 года.

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