19:36 15 января | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Уфа" заинтересована в Дзюбе и зовет его"

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Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может стать игроком "Уфы". По его словам, форвард получил предложение о переходе от уфимцев.

– Выплывает вариант с "Уфой", где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть, – приводит "Спорт день за днем" слова Орлова, сказанные в эфире "Радио Зенит". – И "Уфа" в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится.

Напомним, что Артем Дзюба, Олег Шатов, Иван Новосельцев и Александр Анюков не вошли в список футболистов "Зенита", которые отправились на сбор команды, который проходит в ОАЭ. Срок контракта Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает летом 2020 года.

Дзюба и Шатов – без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018? //
Дзюба и Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2"

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/shamil-gazizov-perexod-dzyuby-v-ufu

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (12)
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GeoMaS

- Артём, иди к нам! - Не, я только там, где титулы!

22:46 15 января

ole72

Орлова заберите кто-нибудь

22:17 15 января

Lennon

Ау! Днём и ночью Дзюбы зову! (Автор песни - С.Семак - главный тренер ФК "Уфа")

21:12 15 января

mikeV

Манит Уфа Дзюбу красными труселями!

20:45 15 января

igogohruhru

Будет прикольно если Дзюба с Уфой станет чемпионом

20:33 15 января

KhSL

А зачем он нужен Уфе??? Его мастерство - это исчезающе малая величина по сравнению с его гонораром...

20:16 15 января

Serenky25

Дзюба: Еж-и-и-к! Ой... Сем-а-ак! (((:

20:11 15 января

tramvaj

Туда ему и дорога.

19:59 15 января

баламошка

В Реале скандал, Чубу возьмут заместо Кристинки. Инфа 99,99%

19:54 15 января

rusfed 2.0

К - карьера

19:50 15 января

SForever

Бедный Дзюба. Сколько амбиций, сколько гонора и ... такой бездарный финал.

19:47 15 января

баламошка

Уфа: "Дзюба-а-а, Дзюба-а-а..."

19:47 15 января