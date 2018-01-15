Геннадий Орлов: "Уфа" заинтересована в Дзюбе и зовет его"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба может стать игроком "Уфы". По его словам, форвард получил предложение о переходе от уфимцев.
– Выплывает вариант с "Уфой", где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть, – приводит "Спорт день за днем" слова Орлова, сказанные в эфире "Радио Зенит". – И "Уфа" в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится.
Напомним, что Артем Дзюба, Олег Шатов, Иван Новосельцев и Александр Анюков не вошли в список футболистов "Зенита", которые отправились на сбор команды, который проходит в ОАЭ. Срок контракта Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает летом 2020 года.
Дзюба и Шатов – без сборов "Зенита". И без ЧМ-2018? //
Дзюба и Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2"
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/shamil-gazizov-perexod-dzyuby-v-ufu
GeoMaS
- Артём, иди к нам! - Не, я только там, где титулы!
22:46 15 января
ole72
Орлова заберите кто-нибудь
22:17 15 января
Lennon
Ау! Днём и ночью Дзюбы зову! (Автор песни - С.Семак - главный тренер ФК "Уфа")
21:12 15 января
mikeV
Манит Уфа Дзюбу красными труселями!
20:45 15 января
igogohruhru
Будет прикольно если Дзюба с Уфой станет чемпионом
20:33 15 января
KhSL
А зачем он нужен Уфе??? Его мастерство - это исчезающе малая величина по сравнению с его гонораром...
20:16 15 января
Serenky25
Дзюба: Еж-и-и-к! Ой... Сем-а-ак! (((:
20:11 15 января
tramvaj
Туда ему и дорога.
19:59 15 января
баламошка
В Реале скандал, Чубу возьмут заместо Кристинки. Инфа 99,99%
19:54 15 января
rusfed 2.0
К - карьера
19:50 15 января
SForever
Бедный Дзюба. Сколько амбиций, сколько гонора и ... такой бездарный финал.
19:47 15 января
баламошка
Уфа: "Дзюба-а-а, Дзюба-а-а..."
19:47 15 января