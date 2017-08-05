Геннадий Орлов: "Уфа" Семака достойна уважения"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов остался доволен матчем 4-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Ахматом" (3:2). По его мнению, главный тренер уфимцев Сергей Семак и его команда достойны уважения.

- Команда у Сергея Богдановича Семака достойна уважения, - отметил Орлов. - Пропущенный мяч, возможно, спровоцировал страсть игроков к тому, чтобы отыграться, ведь болельщики сидели и молчали. Перевод Игбуна в середину - сильный тактический ход Семака. А гоcти, наверное, считали, сколько премию дадут, у них премию дают, не во всех командах, а им дают. Может быть, справедливо, что пропустили уфимцы в конце: все-таки соотношение сил не на 1:3. Я рад и счастлив, что приехал и увидел такой зрелищный матч. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Шесть минут "Уфы". Семак притормозил "Ахмат"