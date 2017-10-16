Геннадий Орлов: "У "Зенита" соперник – сам "Зенит". "Спартак" - это не темная лошадка, а красно-белая"

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" подвел итоги поражения "Зенита" от тульского "Арсенала"​ (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России, отметив, что у питерцев появилась конкуренция.

– "Зенит" проиграл, но остался на первом месте. "Арсенал" совсем недавно переиграл "Краснодар" – значит, это уже не исключение из правила, – отметил Орлов. – Божовичу можно поаплодировать. По голевым моментам было 2:1 в пользу "Зенита". Ну это очень пресный футбол, и тульская команда отбивалась все 90 минут, провела одну, но, надо сказать, великолепную атаку. Это холодный душ.



У "Зенита" вообще соперник – это сам "Зенит", и если он покажет то, на что способен, то будет продолжать оставаться на первом месте. Для нас сейчас, конечно, все соперники, а тульский "Арсенал" оказался главным, но с таким подбором игроков "Зенит" просто должен отрабатывать.



"Спартак" – это не темная лошадка, а красно-белая. Учтите, что Промес был бесспорно лучшим футболистом прошлого сезона, и здесь двух мнений быть не может. Он же должен обрести себя. У "Спартака" всё равно есть напор, желание. И Глушаков уже сказал, что восемь очков отставания от "Зенита" – это досягаемо. Есть запал страсти, желания, амбиций. Очень хорошо, что в РФПЛ наконец появилась конкуренция. Значит, наши футболисты будут прогрессировать.