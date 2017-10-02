Геннадий Орлов: "У "Спартака" все еще не поставлена игра"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что у "Спартака" проблемы в оборонительной линии. Также он отметил, что у красно-белых все еще не поставлена игра.

– Сейчас многие говорят, что только "Локомотив" может бросить вызов "Зениту". Согласны?

– Ребята, это болельщицкий подход. Кто-то ранее уже говорил, что интрига в чемпионате убита. Ну, это несерьезно! Вся борьба еще впереди. А "Локо", бесспорно, – молодец.

– "Спартак", на ваш взгляд, оживает?

– Пока "Спартак" не поставит игру, не выйдет уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.

– Уверенная победа над "Уралом", на ваш взгляд, не показательна?

– Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с "Уралом", а в целом. В матче с "Анжи" у "Зенита" тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва сине-бело-голубые стали двигаться иначе, играть по-другому. Хотя пропущенные голы нужно подробно разобрать. Где взаимоподстраховка и компактность?

В целом, сейчас игра поставлена только у "Зенита" и "Локомотива". "Спартаку" нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении красно-белых.

– Вы о чем?

– Какая доля везения была у "Спартака" в матче с "Ливерпулем"? Довольна высокая. Может быть, этот фарт вернется к команде и в чемпионате. Все может быть. А вдруг? (Виталий АЙРАПЕТОВ)