Геннадий Орлов: "У "Спартака" хаос на поле и внутри команды"

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит".
– Эта игра будет очень важной, и стратегически "Зенит" устроит ничья, поскольку они впереди на пять очков, – отметил Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге. - Но сегодня сине-бело-голубые играют в Лиге Европы с "Вардаром", и важно в этом матче не потерять лицо, одержать победу. У "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака". Дело в психологии.
Как красно-белые упустили победу в матче с "Марибором"? Колосков в сердцах сказал, что это какое-то хаотичное движение "Спартака", особенно в конце матча. В концовке каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому.
Это говорит о том, что хаос у "Спартака" и внутри команды. Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду под корку и обязательно выполнить задание, выдержать, выстоять. Вот посмотрите на ЦСКА – у Гончаренко все хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы.
Игра 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
merniloskut
Трухлявый пень смотрел на крепкий дуб...
21:11
fullerist
Как можно брать интервью у человека, который давно доказал, что у него хаос в голове?
20:54
Ulcer
У Орлова хаос в голове.
20:52
Medved.
panzerk - в чем ересь? разве Спартак при Каррере не опускают регулярно посредственные команды?
20:49
panzerk
ну ладно дедушка ересь несет - это возрастное видимо. Зачем это в массы транслировать?)
20:44
Доктор Хряк
Орлофф, огласи свой заработок. Сколько Бабушек ограбил с Миллером ???
20:36
Доктор Хряк
Орлофф, открой свой заработок??? Сколько Бабушек ограбил то, чучедо Миллервское???
20:34
-философ-
Alukard1349 ------------------ Ну зачем оскорблять его ?? У него своё мнение, у нас- другое! Будет игра 27 числа, а там посмотрим у кого хаос , у кого- нет! Спартаку- удачи от всей души)))))))))
20:09
alur66
Крокодил ГЕНА зря подвывает на СПАРТАК-они ведь все читают и запомнят эту гадость.
20:06
heawy67
Маразм крепчает!
20:03
Buldozer46
3 дня назад другое пели
19:59