19:42 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "У "Спартака" хаос на поле и внутри команды"

11

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит".

– Эта игра будет очень важной, и стратегически "Зенит" устроит ничья, поскольку они впереди на пять очков, – отметил Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге. - Но сегодня сине-бело-голубые играют в Лиге Европы с "Вардаром", и важно в этом матче не потерять лицо, одержать победу. У "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака". Дело в психологии.

Как красно-белые упустили победу в матче с "Марибором"? Колосков в сердцах сказал, что это какое-то хаотичное движение "Спартака", особенно в конце матча. В концовке каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому.

Это говорит о том, что хаос у "Спартака" и внутри команды. Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду под корку и обязательно выполнить задание, выдержать, выстоять. Вот посмотрите на ЦСКА – у Гончаренко все хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы.

Игра 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

11
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Трухлявый пень смотрел на крепкий дуб...

21:11

fullerist

Как можно брать интервью у человека, который давно доказал, что у него хаос в голове?

20:54

Ulcer

У Орлова хаос в голове.

20:52

Medved.

panzerk - в чем ересь? разве Спартак при Каррере не опускают регулярно посредственные команды?

20:49

panzerk

ну ладно дедушка ересь несет - это возрастное видимо. Зачем это в массы транслировать?)

20:44

Доктор Хряк

Орлофф, огласи свой заработок. Сколько Бабушек ограбил с Миллером ???

20:36

Доктор Хряк

Орлофф, открой свой заработок??? Сколько Бабушек ограбил то, чучедо Миллервское???

20:34

-философ-

Alukard1349 ------------------ Ну зачем оскорблять его ?? У него своё мнение, у нас- другое! Будет игра 27 числа, а там посмотрим у кого хаос , у кого- нет! Спартаку- удачи от всей души)))))))))

20:09

alur66

Крокодил ГЕНА зря подвывает на СПАРТАК-они ведь все читают и запомнят эту гадость.

20:06

heawy67

Маразм крепчает!

20:03

Buldozer46

3 дня назад другое пели

19:59