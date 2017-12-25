Геннадий Орлов: "У Дзюбы есть два предложения из России и два зарубежных"

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба получил несколько предложений из российских и зарубежных клубов. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил только один гол.
Артем сказал, что у него есть два предложения из России и два - зарубежных. Хорошие клубы, но я не могу их назвать, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Нефилим
С его то формой и зарплатой?) Только если вариант с бесплатной арендой и оплатой не больше чем половины зарплаты. И то дорого.
22:44 25 декабря
Бу-га-га!
Один из двух зарубежных клубов - это Боруссия (Мёнхенгладбах), второй футбольный клуб из Мюнхена. В ём Артемий составит конкуренцию Стиву Манданданде.
21:14 25 декабря
SpaMan
...а как же "пробиваться в основу Зинита"? Нет уж давай, превозмогай, топи Зенит
19:59 25 декабря
shpasic
да, Окжетпес весьма вероятно, я про него забыл.
19:28 25 декабря
sidnet78
я думаю-Окжетпес
19:20 25 декабря
sidnet78
вместо ростова и арсенала -арарат м и ска хабаровский, да и халл слишком круто
19:19 25 декабря
shpasic
Тульский Арсенал, Ростов, Кайрат и Халл Сити.
19:12 25 декабря