19:04 25 декабря | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "У Дзюбы есть два предложения из России и два зарубежных"

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Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба получил несколько предложений из российских и зарубежных клубов. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил только один гол.

Артем сказал, что у него есть два предложения из России и два - зарубежных. Хорошие клубы, но я не могу их назвать, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Нефилим

С его то формой и зарплатой?) Только если вариант с бесплатной арендой и оплатой не больше чем половины зарплаты. И то дорого.

22:44 25 декабря

Бу-га-га!

Один из двух зарубежных клубов - это Боруссия (Мёнхенгладбах), второй футбольный клуб из Мюнхена. В ём Артемий составит конкуренцию Стиву Манданданде.

21:14 25 декабря

SpaMan

...а как же "пробиваться в основу Зинита"? Нет уж давай, превозмогай, топи Зенит

19:59 25 декабря

shpasic

да, Окжетпес весьма вероятно, я про него забыл.

19:28 25 декабря

sidnet78

я думаю-Окжетпес

19:20 25 декабря

sidnet78

вместо ростова и арсенала -арарат м и ска хабаровский, да и халл слишком круто

19:19 25 декабря

shpasic

Тульский Арсенал, Ростов, Кайрат и Халл Сити.

19:12 25 декабря