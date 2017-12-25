Геннадий Орлов: "У Дзюбы есть два предложения из России и два зарубежных"

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба получил несколько предложений из российских и зарубежных клубов. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил только один гол.

Артем сказал, что у него есть два предложения из России и два - зарубежных. Хорошие клубы, но я не могу их назвать, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".