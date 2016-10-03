Геннадий Орлов: "Судейство в матче "Зенит" - "Спартак" было не такое уж плохое"

Комментатор матча 9-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что судейство в этой встрече было не таким плохим. По словам журналиста, полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова можно было удалять еще в первом тайме.

– Между тем Олег Романцев в интервью "СЭ" сказал: "С таким судейством "Зенит" может выиграть Лигу чемпионов".

– Он имеет право сказать все, что думает. А я считаю, что судейство не такое уж и плохое. Потому что, по идее, еще в первом тайме нужно было удалять Глушакова.

– Почему?

– Он бегал вокруг судьи и все время возмущался, кричал. Так футболисты себя не ведут. Я не видел, чтобы игроки "Реала" или "Барселоны" так наседали на арбитра. Кто мешал Глушакову ударить лучше по воротам в начале матча? Но пробил-то он в никуда! А пеняет на судью... Да, арбитр, не увидел фол Кришито на Промесе. Не спорю. Но не стоит на этом зацикливаться. Посмотрите, как корректно высказался Каррера. Он подал пример своим футболистам! Кто дает право игроку так атаковать арбитра? Кстати, Виллаш-Боаш постоянно апеллировал к судье, и игроки "Зенита" – в частности, Халк, – тоже нередко оспаривали открыто решения рефери. Нельзя! Это запрещено правилами футбола!