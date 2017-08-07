Геннадий Орлов: "Спартак" оказался психологически не готов к такому матчу"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что "Спартак" психологически не был готов к матчу 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5). По его мнению, риск главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини при выборе стартового состава был оправдан.

– 5:1 – не многовато по этой игре?

– Может быть, и многовато, - ответил Орлов. - Но "Спартак" оказался психологически не готов к такому матчу. Такие ошибки… "Зенит" заставил красно-белых допускать оплошности. Питерцы были энергичнее, боролись на всех участках поля. Сказалось преимущество хозяев в скорости. А еще мы увидели трех игроков для сборной.

– Кого вы имеете в виду?

– Лунева, Кузяева и Кокорина. Они сыграли просто великолепно. Выделялись в матче против такого соперника. Манчини рискнул, поставил в стартовый состав Мамману. Этот ход себя оправдал, правда, защитник не имел права делать тот подкат – понятно, что это пенальти. Хочется еще отметить Кришито, который забил два гола.

Полное интервью Орлова //

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"