Геннадий Орлов: "Спартак" и "Зенит" - пока не сыгранные команды"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини озадачен результатами команды в чемпионате России. В последних трех турах премьер-лиги питерцы набрали два очка.

– "Спартак" вас в игре с "Амкаром" не убедил?

– "Спартак" и "Зенит" – пока не сыгранные команды. Вся борьба еще впереди. Идет притирка. Манчини работает всего три месяца, выступает на два фронта. В Лиге Европы все в порядке, а в РФПЛ уже три тура не побеждает... Конечно, он озабочен, озадачен, ищет пути выходы. Надо, например, разобраться с Дриусси. Какие там проблемы – мы так пока и не поняли. Не пожал руку, когда его заменили... Посмотрим, что будет дальше.

– Манчини работает три месяца, но Каррера-то уже второй год.

– Это уже надо спрашивать у Массимо, почему "Спартак" играет неровно. Стабильности не хватает красно-белым, да и вообще всем в нашем чемпионате. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова