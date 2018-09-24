Геннадий Орлов: "Смолов пока не вмонтирован в командную игру "Локо"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что в "Локомотиве" собраны качественные исполнители. Вчера железнодорожники уступили "Зениту" в матче 8-го тура РПЛ (3:5).

– Смолов забил, но…?

– Федор пока не вмонтирован в командную игру. В "Локо" собраны качественные исполнители. Миранчуки, Смолов.

– Денисов уже не тот?

– Накоротке он способен сыграть эффективно, хорошо готов физически. Но в этом сезоне к чемпиону России требования уже гораздо выше. Вот напротив него играл Паредес, который явно сильнее. Игорю было тяжело. Хотя он себя не запускает. Чорлука утратил резкость… Понравился у гостей Баринов. Игнатьев? В первом тайме был активен, а после перерыва как-то сник. (Виталий Айрапетов)

"Локомотив" после восьми туров занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 9 очков. "Зенит" - первый с 22 очками.

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