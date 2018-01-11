Геннадий Орлов: "Скорее всего, Кришито подпишет новый контракт с "Зенитом". Нобоа уйдет"

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен в том, что защитник "Зенита" Доменико Кришито не сменит клуб во время зимнего трансферного окна. При этом он предполагает, что хавбек сине-бело-голубых Кристиан Нобоа согласится уйти.
– Были разговоры о том, что Кришито может уехать в Турцию или даже к Спаллетти, но это не так. Доменико абсолютно точно продолжит играть в "Зените", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге. – Кришито – капитан команды, и сейчас он останется в Петербурге. У него контракт истекает летом, но по моим данным, скорее всего, будет подписан новый договор.
Нобоа, вероятно, уйдет. У него семья осталась в Казани, и что ему здесь делать? Он явно не попадает в основной состав, да еще и легионер. На него положили глаз турки. Конечно, он уйдет. Но мы ждем официальных сообщений.
Vittorio-049
Уважаемый Геннадий Сергеевич, А кто выиграет этот чемпионат?
22:43 11 января
Вопреки
Если у зенитовских решал, после смерти Сарсании, остались адекватные функционеры, то и отдайте Нобоа в "Рубин" на полгода, а потом, летом, уже решайте как расставаться... Выгода от подобного решения будет однозначна, поскольку, только Бердыев со своей бандой, может устранить прямого конкурента "Зенита" в борьбе с "Локомотивом" за золото - в 23-м туре казанцы будут принимать у себя кабинетного чемпиона "Спартак" и эквадорец будет в этом унижении любимцев МУТКО, совсем не лишним. Передайте эти мысли, господин Орлов, своим и клубным боссам.
22:36 11 января
Slim Taller
Орлов устаревший комментатор,но в этом сезоне он комментирует мало. Кому он мешает своей инсайдерской информацией?! Если пучит от одной его фамилии,то прими боярышника и успокойся.
22:30 11 января