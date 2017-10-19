Геннадий Орлов: "Сколько "Спартаку" надо было гулять, чтобы только в октябре набрать форму?"

Известный комментатор Геннадий Орлов обвинил игроков "Спартака" в непрофессиональном отношении к делу. По его мнению, красно-белые слишком много времени потратили на празднование чемпионства в сезоне-2016/17. 17 октября в матче группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" разгромил "Севилью" - 5:1.

- Я говорил, что "Спартак" наберет форму. Так и получилось, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". - Глушаков бьет по мячу не закрыв глаза, а точным ударом в угол. Это говорит о том, что он почувствовал себя уверенным, у него появилось наконец-то тактильное чувство мяча. Значит тренировки подействовали. Я задался вопросом: сколько ж надо гулять, чтобы только в октябре обрести форму? Это непрофессионально. Профессионал должен гулять один день. Нужно равняться на Месси и Роналду. У нас пока только зачатки профессионального футбола. Нет профессионалов у нас!