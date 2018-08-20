Геннадий Орлов: "Сейчас Каррера получает шишки. Чем быстрее он их переплавит в опыт, тем лучше"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение о работе главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

В текущем сезоне "Спартак" под руководством итальянца не сумел пройти в раунд плей-офф Лиги Чемпионов, а в турнирной табице РПЛ идем на втором месте полсе четырех туров.

- У Карреры рваная игра, аритмия. Ее нужно выравнивать. Но это учебно-тренировочный процесс. Каррера ведь только у нас стал работать главным тренером. Сейчас он получает шишки, без которых никуда. Чем быстрее он переплавит их в опыт, тем лучше для него и для "Спартака", - приводит слова Орлова "Российская газета".