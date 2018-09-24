07:00 | Футбол — РПЛ

Геннадий Орлов: "Семак верит в игроков, на которых не рассчитывал Манчини"

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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил прогресс нападающего Александра Ерохина. В игре 8-го тура чемпионата России против "Локомотива" (5:3) он забил один мяч. Всего на счету форварда 5 голов в этом сезоне с учетом игр за сборную России.

Ерохин – супербомбардир?

– Да, какой у парня потенциал! Если он будет реализовывать большинство своих моментов, станет настоящим снайпером. Данные-то есть. Красиво забил головой. Шатов – молодец. Видите, Семак верит в игроков, на которых не рассчитывал Манчини. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Геннадия Орлова

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