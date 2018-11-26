Геннадий Орлов: "Семак сделал серьезную заявку на мастерство в тренерской профессии"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что был удивлен решением главного тренера "Зенита" Сергея Семака сыграть по новой схеме с "Ростовом" в 15-м туре чемпионата России (2:0). По его словам, это показало мастерство 42-летнего специалиста в тренерской профессии.

– Зенит" провел чуть ли не лучший матч в сезоне?

– Сегодня мы увидели, какую серьезную заявку на мастерство в тренерской профессии сделал Сергей Семак.

– Имеете в виду стартовый состав?

– Да. Он все время испытывал проблемы с левым защитником. То Набиуллина выпускал, то Чернова. Но оба, мягко говоря, – не то, что нужно "Зениту". Может быть, еще вырастут. Против "Ростова" Семак в итоге решил сыграть в пять защитников. Справа выпустил Кузяева, а слева – Мака. Быстрые ребята – и в обороне, и в атаке. Ростовчане оказались не готовы к такому ходу.

– А вы ожидали такой состав?

– Честно говоря, нет. Поначалу удивился. И вдруг мы увидели, что Мак за счет скорости отработал просто здорово весь матч. То же самое могу сказать и про Кузяева. За счет своего дриблинга эти игроки создавали остроту впереди, нагнетали. А как при этой системе четко сыграл Иванович! (Виталий Айрапетов)

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