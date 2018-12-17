Геннадий Орлов: "Семак доработает до конца сезона, не стоит в этом сомневаться"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность в том, что Сергей Семак останется на посту главного тренера "Зенита" до конца сезона.

- Не так давно "Спартак" встречался с 17-й командой чемпионата Испании – "Вильярреалом", и…

– Зачем проводить аналогии? "Спартак" – это одна команда, "Зенит" – другая. Зачем их сравнивать? Не надо. Разные ситуации. Хотя если питерцы будут выглядеть так же, как в последних турах, то могут возникнуть проблемы. Надеюсь, что все игроки поправятся. Прежде всего, рассчитываю на Нобоа.

– Думаете, вернется в строй?

– Да. В январе Кристиан должен приступить к тренировкам, это серьезное подспорье. Считаю его настоящим мозгом команды. Если сможет вернуться на привычный уровень, то здорово пригодится "Зениту". Эквадорец способен взять на себя функции дирижера, плеймейкера.

– Рассчитываете, что "Зенит" купит левого защитника?

– Надеюсь. Но Жирков уже начал бегать в общей группе. Может быть, он и закроет левый фланг? Юрий боец. Посмотрим, что у него получится.

– Как относитесь к разговорам ряда специалистов о том, что Сергей Семак не справляется и зимой может покинуть команду, поскольку игра питерцев никого не устраивает?

– Семак останется до конца сезона. Здесь даже не стоит сомневаться и рассуждать на эту тему. Конечно, ему придется непросто. Но чемпионат Сергей доработает до конца.