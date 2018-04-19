Геннадий Орлов: "Селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что проблема "Спартака" заключается во вратарской позиции. По его словам, селекционеры просчитались.

– Вчера игроки "Тосно" сотворили чудо. Они не уступили "Спартаку", в самом конце отыгрались, – отметил Орлов в передаче "ГСО Live". - Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались.

Глушаков – это олицетворение "Спартака" и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.

В "Спартаке" есть очень сильные позиции – это нападающие, Фернанду. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчеты селекционной группы. Не хватило "Спартаку" подбора игроков, и это основная причина поражения.