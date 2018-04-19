23:48 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что проблема "Спартака" заключается во вратарской позиции. По его словам, селекционеры просчитались.

– Вчера игроки "Тосно" сотворили чудо. Они не уступили "Спартаку", в самом конце отыгрались, – отметил Орлов в передаче "ГСО Live". - Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались.

Глушаков – это олицетворение "Спартака" и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.

В "Спартаке" есть очень сильные позиции – это нападающие, Фернанду. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчеты селекционной группы. Не хватило "Спартаку" подбора игроков, и это основная причина поражения.

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https://vk.com/gso

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КОММЕНТАРИИ (20)
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вперёд Спартак!

Гена Петухов знает, что говорит))))))))))))))))))))

18:35 20 апреля

xaris

Селихов отличный вратарь , Орлов сеет смуту в наши ряды (Спартака) . Где Зенит и где Спартак? Смотри таблицу ...

14:25 20 апреля

Russellmoto

Орлов видимо болен.Селихов отличный воротчик!

14:20 20 апреля

thunderclap

Wild Weasel_____Полностью соглашусь. Хоть кто-то зрит в корень. В межсезонье только ленивый не кричал об укреплении, иначе за тремя зайцами не угнаться. Какие только фамилии не назывались, рабинеры не успевали перечислять. В итоге, известная всем троица, "Федун-жмот", "селекционеров разогнать", на трибунах баннеры - "где торт". А сейчас, память-то коротка, виноватых ищут на поле. Да устали они, не привыкли играть столько. Селекция о себе знать дает. Искать виновных надо в кабинетах. А то и ЛЧ-место не удержат, и не удивительно будет.

14:08 20 апреля

Jean4

Хорошо, что в Зените с вратарем не прогадали, да и с тренером тоже.)

13:08 20 апреля

Wild Weasel

С чем нельзя не согласиться, так это с тем, что просчёты селекции - главная причина проигрыша Спартака. Я имею в виду не в конкретном матче, а во всех турнирах: в кубке, в ЛЧ, в ЛЕ - провал, в чемпе - если займут 2-е место, будет 4-, при другом раскладе - тоже провал после прошлого чемпионского сезона... Только, конечно, просчёт селекции не во вратарской линии! В прошлом сезоне кто пришёл - Фернандо, Зобнин и Луис Адриано!!! А в этом - Петкович, Пашалич и Максимович! Как двое последних появились в Челси и Наполи для меня вообще загадка, если они даже уровень РФПЛ не тянут... Ну а кто такой Педро Роша и зачем его покупали за хреналлион денег, мы вообще не поняли за несколько его появлений на замену за весь сезон (((

12:42 20 апреля

Player124

Насчёт вратаря правда есть. Но похвала Фернанду....

11:14 20 апреля

Антиконь.

Ну ежели гена так говорит, значит Спартак с вратарем угадал!!!

11:03 20 апреля

SS-1525-Sergey

Геннадий прав, выбирают по губам, а не по профессиональным качествам. Тем более нормальные игроки в этот клуб не рвутся и только от безысходности.

10:28 20 апреля

Ибан Ибанов

бесит. просто бесит

09:43 20 апреля

adastra

У Спартака талант делать из вратарей соперника героев. Уже сколько таких было? А Орлов уже надоел нести ахинею. Что ни высказывание, то бредовая критика.

09:42 20 апреля

Первоуральск

Селихов отличный вратарь!!! Вместе с Митрюшкиным и Луневым, замена Акинфееву в сборной... Только Игорек еще лет 5 точно основным будет и по праву...

09:30 20 апреля

rustov

Беда Спартака, на мой взгляд, в отсутствии нормальной линии защиты, а во всем остальном команда выглядит прилично.

09:17 20 апреля

alex-ls

Селихов плохо берет пенальти - это факт. гадает. если бы не гадал больше бы взял от Тосно

08:53 20 апреля

Zerratt_

Куда Орлов дел такт? Привык всё критиковать без разбора что ли.. Юрченко просто ярко играет. Но он и привозил регулярно. Да и Селихов тоже очень и очень не плох. Пусть у него может и другой стиль. Но спорить не буду, Юрченко очень яркая личность, другим вратарям, вполне может быть, есть, что у него почерпнуть.

08:33 20 апреля

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

ГСО, Вы бы лучше про свою селекцию словечко замолвили!

08:30 20 апреля

EstStar

селя не один матч вытащил. а Юрченко только голы из ворот тащит

06:22 20 апреля

shpasic

Гена жжёт!)) Лодыгин - так вообще космос)

01:12 20 апреля

goreotuma

я смотрю с селекцией пластинка заразительна

00:30 20 апреля

Lennon

Гена, что за маразм?! Ты видел игру Реброва и игру Селихова?! Небо и земля!

00:07 20 апреля

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