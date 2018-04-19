Геннадий Орлов: "Селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что проблема "Спартака" заключается во вратарской позиции. По его словам, селекционеры просчитались.
– Вчера игроки "Тосно" сотворили чудо. Они не уступили "Спартаку", в самом конце отыгрались, – отметил Орлов в передаче "ГСО Live". - Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид – очень хороший вратарь. И вот я смотрел – Ребров в "Спартаке", Селихов... Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры "Спартака" с вратарем просчитались.
Глушаков – это олицетворение "Спартака" и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.
В "Спартаке" есть очень сильные позиции – это нападающие, Фернанду. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчеты селекционной группы. Не хватило "Спартаку" подбора игроков, и это основная причина поражения.
вперёд Спартак!
Гена Петухов знает, что говорит))))))))))))))))))))
18:35 20 апреля
xaris
Селихов отличный вратарь , Орлов сеет смуту в наши ряды (Спартака) . Где Зенит и где Спартак? Смотри таблицу ...
14:25 20 апреля
Russellmoto
Орлов видимо болен.Селихов отличный воротчик!
14:20 20 апреля
thunderclap
Wild Weasel_____Полностью соглашусь. Хоть кто-то зрит в корень. В межсезонье только ленивый не кричал об укреплении, иначе за тремя зайцами не угнаться. Какие только фамилии не назывались, рабинеры не успевали перечислять. В итоге, известная всем троица, "Федун-жмот", "селекционеров разогнать", на трибунах баннеры - "где торт". А сейчас, память-то коротка, виноватых ищут на поле. Да устали они, не привыкли играть столько. Селекция о себе знать дает. Искать виновных надо в кабинетах. А то и ЛЧ-место не удержат, и не удивительно будет.
14:08 20 апреля
Jean4
Хорошо, что в Зените с вратарем не прогадали, да и с тренером тоже.)
13:08 20 апреля
Wild Weasel
С чем нельзя не согласиться, так это с тем, что просчёты селекции - главная причина проигрыша Спартака. Я имею в виду не в конкретном матче, а во всех турнирах: в кубке, в ЛЧ, в ЛЕ - провал, в чемпе - если займут 2-е место, будет 4-, при другом раскладе - тоже провал после прошлого чемпионского сезона... Только, конечно, просчёт селекции не во вратарской линии! В прошлом сезоне кто пришёл - Фернандо, Зобнин и Луис Адриано!!! А в этом - Петкович, Пашалич и Максимович! Как двое последних появились в Челси и Наполи для меня вообще загадка, если они даже уровень РФПЛ не тянут... Ну а кто такой Педро Роша и зачем его покупали за хреналлион денег, мы вообще не поняли за несколько его появлений на замену за весь сезон (((
12:42 20 апреля
Player124
Насчёт вратаря правда есть. Но похвала Фернанду....
11:14 20 апреля
Антиконь.
Ну ежели гена так говорит, значит Спартак с вратарем угадал!!!
11:03 20 апреля
SS-1525-Sergey
Геннадий прав, выбирают по губам, а не по профессиональным качествам. Тем более нормальные игроки в этот клуб не рвутся и только от безысходности.
10:28 20 апреля
Ибан Ибанов
бесит. просто бесит
09:43 20 апреля
adastra
У Спартака талант делать из вратарей соперника героев. Уже сколько таких было? А Орлов уже надоел нести ахинею. Что ни высказывание, то бредовая критика.
09:42 20 апреля
Первоуральск
Селихов отличный вратарь!!! Вместе с Митрюшкиным и Луневым, замена Акинфееву в сборной... Только Игорек еще лет 5 точно основным будет и по праву...
09:30 20 апреля
rustov
Беда Спартака, на мой взгляд, в отсутствии нормальной линии защиты, а во всем остальном команда выглядит прилично.
09:17 20 апреля
alex-ls
Селихов плохо берет пенальти - это факт. гадает. если бы не гадал больше бы взял от Тосно
08:53 20 апреля
Zerratt_
Куда Орлов дел такт? Привык всё критиковать без разбора что ли.. Юрченко просто ярко играет. Но он и привозил регулярно. Да и Селихов тоже очень и очень не плох. Пусть у него может и другой стиль. Но спорить не буду, Юрченко очень яркая личность, другим вратарям, вполне может быть, есть, что у него почерпнуть.
08:33 20 апреля
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
ГСО, Вы бы лучше про свою селекцию словечко замолвили!
08:30 20 апреля
EstStar
селя не один матч вытащил. а Юрченко только голы из ворот тащит
06:22 20 апреля
shpasic
Гена жжёт!)) Лодыгин - так вообще космос)
01:12 20 апреля
goreotuma
я смотрю с селекцией пластинка заразительна
00:30 20 апреля
Lennon
Гена, что за маразм?! Ты видел игру Реброва и игру Селихова?! Небо и земля!
00:07 20 апреля