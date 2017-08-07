Геннадий Орлов: "Сегодня "Зенит" был сильнее "Спартака", однако вся борьба еще впереди"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" признался, что пока рано говорить о том, кто станет чемпионом России. Вчера в матче 4-го тура премьер-лиги "Зенит" с крупным счетом переиграл "Спартак" (5:1).

– Чемпионские амбиции "Спартака" поставлены под очень большой вопрос. С золотом все понятно?

– Нет, так рано говорить. Прошло только четыре тура. Титул чемпиона у "Спартака" никто не отобрал. Подождите. Сегодня "Зенит" был сильнее, сыграл очень хорошо! Возможно, поражение от израильской команды стало для него полезным холодным душем. Однако вся борьба еще впереди.

Полное интервью Орлова //

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"