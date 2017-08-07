03:15 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Сегодня "Зенит" был сильнее "Спартака", однако вся борьба еще впереди"


Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" признался, что пока рано говорить о том, кто станет чемпионом России. Вчера в матче 4-го тура премьер-лиги "Зенит" с крупным счетом переиграл "Спартак" (5:1).

– Чемпионские амбиции "Спартака" поставлены под очень большой вопрос. С золотом все понятно?

– Нет, так рано говорить. Прошло только четыре тура. Титул чемпиона у "Спартака" никто не отобрал. Подождите. Сегодня "Зенит" был сильнее, сыграл очень хорошо! Возможно, поражение от израильской команды стало для него полезным холодным душем. Однако вся борьба еще впереди.

Полное интервью Орлова //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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