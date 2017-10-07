Геннадий Орлов: "Сарсания был большим профессионалом. Он собирал команду, которая выиграла Кубок УЕФА"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 50-м году жизни спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании. По его словам, это был светлый человек для футбола.

– Соболезнования родным и близким, – сказал Орлов. – Он собирал команду Дику Адвокату, которая выиграла Кубок УЕФА. Он комплектовал и этот "Зенит", принимал участие в этом процессе. В своей профессии Константин был большим мастером, профессионалом. Ушел в 49 лет… Светлый для футбола человек, потеря профессионала… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Скончался Константин Сарсания//

Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб