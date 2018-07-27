Геннадий Орлов: "Поздравим Гинера - он содрал 30 миллионов евро с "Монако" за Головина"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что президент ЦСКА Евгений Гинер получил огромные деньги за трансфер хавбека Александра Головина. Сегодня 22-летний россиянин подписал 5-летний контракт с монегасками.

- Поздравим Гинера – 30 миллионов евро он содрал с "Монако", - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы". - Монегаски отдали головокружительные деньги за Головина. Ну, это не умаляет достоинств Александра, к которому я отношусь с огромной симпатией. Но хочу сказать особо горячим, восторженным головам, что ему надо будет себя утверждать в "Монако".

Ранее Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. Он становился чемпионом России в составе армейцев.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь