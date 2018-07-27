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Геннадий Орлов: "Поздравим Гинера - он содрал 30 миллионов евро с "Монако" за Головина"


Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что президент ЦСКА  Евгений Гинер получил огромные деньги за трансфер хавбека Александра Головина. Сегодня 22-летний россиянин подписал 5-летний контракт с монегасками.

Поздравим Гинера – 30 миллионов евро он содрал с "Монако", - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы". - Монегаски отдали головокружительные деньги за Головина. Ну, это не умаляет достоинств Александра, к которому я отношусь с огромной симпатией. Но хочу сказать особо горячим, восторженным головам, что ему надо будет себя утверждать в "Монако". 

Ранее Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. Он становился чемпионом России в составе армейцев. 

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