Геннадий Орлов: "После судейства Вилкова в игре ЦСКА - "Зенит" вновь убедился, что нужны видеоповторы"

Известный комментатор Геннадий Орлов по итогам матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" (0:0) отметил, что главный арбитр встречи Михаил Вилков "с точки зрения политики нашего судейского комитета действовал правильно". Орлов подчеркнул, что видеоповторы в РФПЛ необходимо вести как можно раньше.

– Как вам работа Вилкова?

– Если посмотреть на его арбитраж с точки зрения политики нашего судейского комитета, то он действовал правильно.

– Поясните, пожалуйста?

– Он никого не выгнал с поля. Но с точки зрения правил игры, Вилков, конечно, должен был и пенальти назначать в ворота ЦСКА – мяч попал в руку армейцу, и удалять Ригони и Васина. Я не могу понять, почему Фернандес возмущался? Зачем он побежал на судью?

– Не совладал с эмоциями.

– Ребята, но вы пересмотрите эпизод. Армеец же в том моменте врезался в ногу Кришито. Железная желтая карточка. Зачем спорить то? А потом еще и пошел на судью. Конечно, сами арбитры виноваты, что теряют свой авторитет...

– То есть Вилков разочаровал?

– Он чувствует игру. Разбирается в футболе и эпизодах – это видно. Но вот такой у нас уровень судейства... Еще раз убедился в том, что нужны видеоповторы. Чем раньше, тем лучше.

– Пока не понятно, когда их у нас введут и введут ли вообще.

– Видимо, раньше, чем через год, не введут. Но они, конечно, нужны. И дело даже не только в этом матче. Будогосский сказал, что нужно было назначать пенальти в ворота "Спартака". А теперь представьте состояние "Амкара" после этой фразы? Пермяки бились, бились, бились и заработали 11-метровый. Судья ошибся, Будогосский это признает... Плохо это все. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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