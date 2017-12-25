Геннадий Орлов: "Первый кандидат в "Краснодар" - Сергей Семак"

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что в будущем "Краснодар" может возглавить нынешний наставник "Уфы" Сергей Семак. С сентября 2016 года кубанцев возглавляет Игорь Шалимов.

- Первым кандидатом в "Краснодар" сейчас смотррится Сергей Семак. Но это со слов журналистов. Уверен, Галицкий сделает правильный выбор, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

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