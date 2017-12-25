19:35 25 декабря | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Первый кандидат в "Краснодар" - Сергей Семак"

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Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что в будущем "Краснодар" может возглавить нынешний наставник "Уфы"  Сергей Семак. С сентября 2016 года кубанцев возглавляет Игорь Шалимов.

- Первым кандидатом в "Краснодар" сейчас смотррится Сергей Семак. Но это со слов журналистов. Уверен, Галицкий сделает правильный выбор, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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zega

У Орлова неадекватное состояние, он совсем плохо соображает, видимо что-то употребляет, а Семак скорее на поМойку приедет, т.к. "немытые" играют все хуже и хуже.

21:37 25 декабря

grroznyi85

ДжЫмкО. Орлову лавры Нобеля не дают покоя.)))

20:58 25 декабря

ДжЫмкО

Или маразм одолел дядю Гену, или Галицкого) Кажется, первый вариант более правдоподобен)

20:19 25 декабря