Геннадий Орлов: "Первый кандидат в "Краснодар" - Сергей Семак"

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что в будущем "Краснодар" может возглавить нынешний наставник "Уфы" Сергей Семак. С сентября 2016 года кубанцев возглавляет Игорь Шалимов.
- Первым кандидатом в "Краснодар" сейчас смотррится Сергей Семак. Но это со слов журналистов. Уверен, Галицкий сделает правильный выбор, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
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zega
У Орлова неадекватное состояние, он совсем плохо соображает, видимо что-то употребляет, а Семак скорее на поМойку приедет, т.к. "немытые" играют все хуже и хуже.
21:37 25 декабря
grroznyi85
ДжЫмкО. Орлову лавры Нобеля не дают покоя.)))
20:58 25 декабря
ДжЫмкО
Или маразм одолел дядю Гену, или Галицкого) Кажется, первый вариант более правдоподобен)
20:19 25 декабря