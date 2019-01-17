Геннадий Орлов: "Паредес – мастер. Головин – пока подсобный рабочий"

Известный телекомментатор оценил перспективы Александра Головина в европейском футболе и сравнил его с другими известными футболистами.

– По своему уровню Паредес сопоставим с Головиным, которого тоже звали в "Челси"?

– Конечно, Паредес мастеровитее, сильнее. Скоростная работа с мячом, поставленный удар с обеих ног, видение поля – все это сильные качества аргентинца. Он ведь и штрафные может подавать, и угловые. Не в каждой команде есть такие мастера. Головин такого не может. Да, он забил один раз, но не более. И потом: Паредес уже поиграл в Италии, в "Роме", знает вкус европейского футбола. А Головин – перспективный футболист. Но ему еще нужно работать над собой. Это не Аршавин, который уехал в "Арсенал".

– Аршавин отправился в Англию все-таки в более зрелом возрасте.

– Да. Головин же, на мой взгляд, только поехал учиться большому футболу. Теперь все зависит от него. А Паредес – уже состоявшийся исполнитель. Неслучайно в прессе фигурируют такие суммы трансфера (40 миллионов евро – Прим. "СЭ")

– Удивило, что у Головина пока не получается в "Монако"?

– Это стечение обстоятельств. Его приглашал другой тренер – Жардим. Команда развалилась... Александру будет трудно заиграть в основном составе.

– Даже так?

– Сложная история... Ему немного не повезло, что он пришел в "Монако" в такой момент, период. Головин – не футболист, на которого сейчас можно сделать ставку.

– Почему же?

– Он не может сейчас быть той боевой единицей, какой в свое время являлся, например, Мигель Данни. В "Зените" португалец буквально сразу стал лидером. А Головин – все-таки подсобный рабочий на футбольном поле. Пока подсобный... Ему еще надо вырасти. В футболе важен случай. Не повезло. Никто не ожидал, что "Монако" так развалится. Жаль, что Жардима убрали. Очень хороший тренер. (Виталий Айрапетов)

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