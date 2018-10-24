Геннадий Орлов: "Отстранив Глушакова и Ещенко, Каррера наказал сам себя"

Президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов считает, что решение Массимо Карреры отстранить от занятий с основой "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко​ было ошибочным. Оба футболиста были переведены в молодежку после того, как лайкнули посты с критикой актера Дмитрия Назарова в адрес Карреры. 22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку, а Глушаков и Ещенко вернулись в основной состав.

– Была история, когда Дик Адвокат отправил в дубль "Зенита" Анюкова, Аршавина и Денисова, – вспомнил Орлов. – Но через два дня их возвратили, потому что руководство клуба сказало: "Они – футболисты. Они должны играть. Наказывайте их деньгами, как хотите. Но футболист должен выполнять свою работу".

Ушли Глушаков и Ещенко, и что, "Спартак" стал лучше играть?

– Нет.

– Ну естественно. Кого ты наказал, тренер? Сам себя! Исходя из эгоистических побуждений. Что-то тебе не понравилось, но тренер, как и игроки, должен быть альтруистом – ради успехов команды самомнение нужно подальше и поглубже… (Андрей Михайлов)

Полностью интервью Орлова – скоро в "СЭ"