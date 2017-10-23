Геннадий Орлов: "Отдаю должное настрою ЦСКА на игру с "Зенитом". Гончаренко - молодец"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что был удивлен активностью ЦСКА в начале матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Орлов подчеркнул, что в игре армейцев была видна рука главного тренера команды Виктора Гончаренко.

– Наверное, глазам своим не могли поверить, глядя на то, что происходило на поле в первые 20 минут?

– Я бы даже сказал – в первые 22 минуты. Полное превосходство ЦСКА по силовому давлению! Видна рука Гончаренко. Нужно отдать должное этому тренеру. Он еще раз показал, каким специалистом является. Настолько хорошо рулевой армейцев изучил "Зенит"! Ведь что делали армейцы?

– Что?

– Атаковали гостей в момент приема мяча. Зенитовцы оказались просто не готовы к такой настырности, такому нахрапу. Этот прессинг выровнял разницу в классе.

– А она была?

– Но за счет такой тактики нивелировалась! Если дать техничному Ригони время и пространство, он сразу заложит финт и убежит от опекуна. А если ты его прессингуешь в момент приема – совсем другое дело! И тогда вы с ним на равных.

– Но ведь весь матч не попрессингуешь...

– Согласен. К 40-й минуте армейцы начали выдыхаться. Это было видно. Невозможно в таком режиме играть все время. Но я еще раз хочу отдать должное их настрою и их тренеру. Гончаренко – молодец. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова