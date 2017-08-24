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19:48 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Один орел-стервятник не допустит бакланов на крышу стадиона на Крестовском острове"

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Телекомментатор Геннадий Орлов дал совет о том, как бороться с бакланами, которые якобы повреждают светоотражающую пленку на крыше стадиона на Крестовском острове. Об этом рассказал ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

– Дождь, настоящая питерская погода и футбол, но главное, что у нас есть крыша, – заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге" Орлов. – А против бакланов есть средство. Нужно поблизости завести орла-стервятника. Если что, я могу договорится, потому что все, что имеет корень "орел", мне близко. Одного орла-стервятника хватит, чтобы не пускать бакланов.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

"договориТЬСЯ"

20:03

Keano

Если что, я могу договорится ))))))

19:58

kolyan-beckham

Одного комментария Орлова хватит, чтоб бакланы эту арену за 5 тыщ километров облетали))))))

19:55

баламошка

Воробей взъерошенный раскудахтался.

19:54