Геннадий Орлов: "Один орел-стервятник не допустит бакланов на крышу стадиона на Крестовском острове"

Телекомментатор Геннадий Орлов дал совет о том, как бороться с бакланами, которые якобы повреждают светоотражающую пленку на крыше стадиона на Крестовском острове. Об этом рассказал ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

– Дождь, настоящая питерская погода и футбол, но главное, что у нас есть крыша, – заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге" Орлов. – А против бакланов есть средство. Нужно поблизости завести орла-стервятника. Если что, я могу договорится, потому что все, что имеет корень "орел", мне близко. Одного орла-стервятника хватит, чтобы не пускать бакланов.