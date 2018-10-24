Геннадий Орлов - об отставке Карреры: "Все к этому шло"

Президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов прокомментировал отставку Массимо Карреры​ с поста главного тренера "Спартака".

– Все к этому шло. Но жалко, что сейчас это произошло. Мне непонятно. Надо было дать тренеру возможность поработать летом. Сезон идет, убрали главного тренера, поставили исполняющего обязанности (Рауля Рианчо. – Прим. "СЭ"). Когда придет новый тренер? Может быть, этот останется?

Любой новый тренер – это новая команда. Такие вещи нужно делать в межсезонье. Наверное, это логично. (Андрей Михайлов)

Полностью интервью Орлова – скоро в "СЭ"