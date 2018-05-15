22:10 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов - о Семаке в "Зените": "Надо рисковать"

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Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что склоняется к тому, чтобы "Зенит" возглавил Сергей Семак. По его словам, ответы российского специалиста на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге понравились совету директоров клуба.

- На совете директоров "Зенита" Семаку задали вопросы, каким он видит будущее команды, кто должен быть в штабе, - заявил Орлов в своем видеоблоге. - Ответы Семака понравились. Считаю, ему надо дать карт-бланш. Надо рисковать.

Ранее "СЭ" сообщал, что на пост главного тренера "Зенита" осталось три кандидата. С ними в ближайшее время будут проведены переговоры.

В воскресенье болельщик "Зенита" Иван Заманков, ставший миллионным посетителем стадиона "Санкт-Петербург", озвучил список из пяти кандидатов на пост тренера петербургского клуба, предоставленный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым. В него вошли Сергей Семак ("Уфа"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Маурицио Сарри ("Наполи"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Паулу Фонсека ("Шахтер"). 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bibigon2000

бери Боярского,Семака и иди рисковать в Тошно

22:39

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