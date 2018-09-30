Геннадий Орлов: "Неслучайно Семак говорил, что у него средняя команда"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" прокомментировал игру "Зенита" в матче 9-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:2).

– Почему "Зенит" так медленно играл в первом тайме? Ведь ни одного момента до перерыва гости, по сути, не создали.

– Здесь надо понимать, что в Махачкалу всегда длинный перелет. Кроме того, сейчас там тепло – плюс 23. Все это и повлияло на темп игры. Дриусси как-то был не активен до перерыва. Не хватило концентрации. Это чистая психология. Плюс, возможно, накопилась усталость. Но…

– Что "но"?

– Профессионал тот, кто играет профессионально в любых условиях. Ребята, если вы хотите стать чемпионами, то, конечно, не должны допускать таких ошибок. В то же время "Зениту" где-то надо было оступиться.

– Чтобы опуститься на землю?

– Ну конечно. Неслучайно Семак говорил, что у него средняя команда. Если нет куража, самоотдачи, то "Зениту" сложно добиться успеха. И вот сегодня мы все это и увидели. Повели в счете, немного расслабились. Появились улыбки на лицах. Но счет-то всего 1:0! Вот в этом и заключается класс, мастерство. Наоборот, надо было обострить игру еще больше. А они действовали по принципу: как получается, так и получается… (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Геннадия Орлова - здесь