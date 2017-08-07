Геннадий Орлов: "Не зря, получается, так долго критиковали Кокорина"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" назвал нападающего "Зенита" Александра Кокорина лучшим игроком матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1). Российский форвард стал автором первого гола своей команды.

– Лучший игрок матча?

– На удивление был хорош Кокорин. В каком же он сейчас порядке! Все эпизоды с его участием – в плюс. Не зря, получается, мы его так долго критиковали. Теперь парень играет, в списке бомбардиров находится. А главное все делает быстро.

Полное интервью Орлова //

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"