Геннадий Орлов назвал Дзюбу чудотворцем

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче 3-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:0). Форвард сборной России отдал голевой пас. Орлов также похвалил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака​.

– Дзюба – чудотворец! Он был очень полезен в матче с "Рубином" и взял на себя игру в эпизоде с голом "Зенита". Обыграл Байрамяна и сделал пас, а там уже Ерохин не ошибся", – сказал комментатор в эфире передачи "Футбольная столица". – Три матча – три победы. Великолепный дебют Сергея Семака и его команды. Хотя всё очень трудно дается.