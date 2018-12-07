Геннадий Орлов: "Надо поменять всех людей, которые создают календарь"

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выступил за приход в руководство Российской Премьер-лиги новых людей, которые бы занялись составлением календаря.

"Господин Пышкин, который занимается календарем чемпионата и, видимо, Кубка России, является работником РПЛ. Ему задали вопрос, как могли назначить матч в Красноярске на начало декабря, ведь понятно, что это не Сочи. И господин Пышкин ответил очень умно: "Когда мы составляли календарь, везде было тепло".

Ребята, надо поменять всех людей, которые этим занимаются! Есть шесть стадионов, на которых можно играть зимой: Махачкала, Грозный, Ростов, Краснодар, Петербург, а также Сочи, где нет команды, но стадион можно арендовать. Надо расписать календарь. Но для этого надо, чтобы были способные и молодые люди, которые знают, что зимой в Красноярске холодно. А у нас в Москве есть господин Пышкин, потрясающая фамилия! Все превращает в пыль.

Есть наука – футбол. Это серьезная история. К сожалению, в России ее не считают наукой, к ней никак не относятся, она просто на задворках. О чем можно говорить, если у нас календарь составляют без учета климатических условий", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге.