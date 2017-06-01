Геннадий Орлов: "На "Матч ТВ" почти все – спартаковцы"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов стал гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту". Он подчеркнул, что на телеканале "Матч ТВ" большинство работников болеет за "Спартак".
– Мирча недавно обвинил питерских журналистов в постоянном стремлении искать в "Зените" только негатив, вместо того чтобы поддерживать свою команду. Неужели местная пресса действительно так негативно относится к своему клубу?
Орлов: – Наверное, у Луческу такая привычка. В советское время каждый тренер считал, что все, кто пишет статьи про клуб из своего города, должны писать только хорошее. Но сейчас другие времена – журналисты "зубастее" стали. В Питере есть корреспонденты "Спорт-Экспресса", "Матч ТВ", других изданий – так что же, они должны молчать? Вот он и обвинил их в том, что Москва наваливается. В "Шахтере" Луческу было проще. Там у Ахметова был свой телеканал.
– А у "Зенита" нет своего канала?
Орлов: – Минуточку! На "Матч ТВ" почти все – спартаковцы. Там к "Зениту" отношение сдержанное.
Набутов: – Но за ресурсами "Матч ТВ" стоят те же люди, что и за "Зенитом".
Орлов: – Это как раз хорошо. Это не может быть недостатком.
Bibigon2000
Почему это удивляет Гешу? Натуралов тоже намного больше, чем меньшинств :)---------------------------------забавно,почему же на матч тв все наоборот? одни геи-рабы...
01:19
Promesov
Alex3114 - ))))))
01:09
Alex3114
Почему это удивляет Гешу? Натуралов тоже намного больше, чем меньшинств :)
01:04
сп@рт@к
Гена, есть хороший матч: Амкар-Уфа. Прокомментируй его! Не хочешь? А вот "спартаковцы" с МатчТВ комментируют и такие встречи.
01:02
Flamenco
Орлов прав! Но тв не поможет
01:02
Thomas_Boy_
Мы повсюду. Даже в Правительстве. Не говоря уж о мафиозных структурах. Хотя это одно и то же.
00:50