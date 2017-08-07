Геннадий Орлов: "Мне жаль Комбарова"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" признался, что ему жаль Дмитрия Комбарова, так как его в "Спартаке" используют на позиции защитника. Красно-белые сегодня с крупным счетом проиграли "Зениту" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5).

– Оборона "Спартака" – проходной двор?

– Так говорить некорректно. Мне жаль Комбарова…

– Почему?

– Он не левый защитник, а полузащитник. Зачем его использовать в обороне? Потом, сколько лет уже играет Боккетти? Ну, понятно же, что он больше не прибавит. "Спартаку" обязательно нужно искать центрального защитника. Лига чемпионов уже на носу. Ну надо раскошелиться уже на сильного игрока обороны! До закрытия трансферного окна – время еще есть. Хочется, чтобы в Лиге чемпионов красно-белые выглядели достойно, да и в чемпионате тоже.

Полное интервью Орлова //

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"