Геннадий Орлов: "Мне жаль Комбарова"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" признался, что ему жаль Дмитрия Комбарова, так как его в "Спартаке" используют на позиции защитника. Красно-белые сегодня с крупным счетом проиграли "Зениту" в матче 4-го тура чемпионата России (1:5).
– Оборона "Спартака" – проходной двор?
– Так говорить некорректно. Мне жаль Комбарова…
– Почему?
– Он не левый защитник, а полузащитник. Зачем его использовать в обороне? Потом, сколько лет уже играет Боккетти? Ну, понятно же, что он больше не прибавит. "Спартаку" обязательно нужно искать центрального защитника. Лига чемпионов уже на носу. Ну надо раскошелиться уже на сильного игрока обороны! До закрытия трансферного окна – время еще есть. Хочется, чтобы в Лиге чемпионов красно-белые выглядели достойно, да и в чемпионате тоже.
Полное интервью Орлова //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Спартач и че?
Хоть и понимаю ,что этот тип любит в футболе себя,зенит и себя в зените. Но он прав . Любопытно узнать сколько было матчей разгромных для Спартака в которых участвовал комбарик. Может я что-то упустил, но во всех. Хорошо сейчас нет брызгалова, паршивлюка ,макеева. Как же задолбали его примитивные кросы аш злит. Проблема Спартака в селекции как внутри страны так снаружи так и школе футбольной.
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