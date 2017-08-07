Геннадий Орлов: "Манчини полностью переиграл Карреру тактически"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини переиграл наставника "Спартака" Массимо Карреру тактически в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). По его мнению, наставник сине-бело-голубых смог доходчиво донести до своих игроков свои идеи.
– Манчини полностью переиграл Карреру тактически?
– Да. Неслучайно Манчини ездил на "Спартак", изучил красно-белых. Но дело еще и в том, что подопечные здорово восприняли его требования. То есть игроки обучаемы, а Роберто доходчиво доносит до них свои идеи.
Полное интервью Орлова //
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
andreiwantsev
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02:00
баламошка
Чего?) Напокупали за лярды бабушек кучу всяких Паредасов - вот и всё. Какая к чёрту у Манчини тактика?
01:42