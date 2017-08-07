Геннадий Орлов: "Манчини полностью переиграл Карреру тактически"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини переиграл наставника "Спартака" Массимо Карреру тактически в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). По его мнению, наставник сине-бело-голубых смог доходчиво донести до своих игроков свои идеи.

– Манчини полностью переиграл Карреру тактически?

– Да. Неслучайно Манчини ездил на "Спартак", изучил красно-белых. Но дело еще и в том, что подопечные здорово восприняли его требования. То есть игроки обучаемы, а Роберто доходчиво доносит до них свои идеи.

Полное интервью Орлова //

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"