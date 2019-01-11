Геннадий Орлов: "Малафеев действует методом проб и ошибок, но от этого никуда не деться"

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора "Зенита".

- Если послушать всех, кто общался с Малафеевым, то могу сказать, что люди не в восторге от его работы, - сказал Орлов на своем Youtube-канале. - При нем появились Оздоев и Набиуллин. Какова цель их прихода? С Набиуллиным все понятно, а с Оздоевым? К тому же, если почитать интервью Артема Дзюбы, то можно подумать, что Малафеев был единственным, кто голосовал за то, чтобы игрок ушел в аренду. Но он был не один, все руководители также разделяли эту точку зрения. Малафеев хочет работать. Он знает футбол, особенно, специфику игры вратарей. Мне кажется, вратарская школа в "Зените" очень приличная. У питерцев есть два вратаря, которые играют в Норвегии и Финляндии, и Вячеслав с ними постоянно на связи. Есть еще и Бабурин в "Рубине", который здорово проявил себя в игре с "Зенитом".

Что касается остальных приглашений, то Малафееву надо с ними разобраться. Он сотрудничает с четырьмя основными агентствами, которые есть в России. Но не один он решает. Поиски игроков, прежде всего, идут со стороны главного тренера. Забот у Малафеева много, но он только начал работать. В какой-то момент он будет действовать методом проб и ошибок, от этого никуда не деться. Пожелаем ему успехов.